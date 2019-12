Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2019 haben die zehnjährigen Bunds bei einer Rendite von +17 BP begonnen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Derzeit stünden die Renditen bei -22 BP. Bis Mitte August sei es mehr oder weniger stetig bergab gegangen und die Renditen hätten am 28.08. ihren Tiefpunkt bei -0,71 BP (Tagesschluss) erreicht. Der Abwärtstrend sei auf schwache Konjunkturdaten und neuerliche Lockerungsmaßnahmen vonseiten der EZB zurückzuführen gewesen. Insbesondere der Industriesektor, der sich schon seit Mitte 2018 in der Rezession befinde, habe eine ausgeprägte Schwäche gezeigt, allen voran der Automobilbereich. Seit September würden sich die Renditen wieder nach oben bewegen. Gestützt werde diese Entwicklung durch vorsichtige Anzeichen einer Konjunkturerholung, die insbesondere der ifo-Index signalisiere. ...

