Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) kam gestern erneut unter Druck, so die Analysten der Helaba.Vor allem habe der Emissionsplan des Bundes mit dem 2020 erhöhten Volumen für Verluste gesorgt. Im Tagestief habe der Future bei 170,90 notiert. Die Indikatoren im Tageschart seien zudem als belastend einzustufen. Unterhalb von 170,75 würden die Analysten die nächsten Haltemarken im Bereich bei 170,31/56 und in der Zone bei 169,74/85 lokalisieren, hergeleitet vom fortlaufenden Kontrakt. Eine erste Hürde liege an der Trendlinie der Oktober-Abwärtsbewegung bei 172,21. Knapp darüber stelle die 21-Tagelinie bei 172,38 einen weiteren Widerstand dar. Die Trading-Range liege zwischen 170,75 und 171,66. (20.12.2019/alc/a/a) ...

