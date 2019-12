Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Nestlé. Der Schweizer Lebensmittelkonzern Teile seiner Wurstmarke Herta. Das Geschäft mit vegetarischen Produkten von Herta will Nestlé behalten. Die Aktie befindet sich schon seit längerem in Lauerstellung. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.