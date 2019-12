Die schwedische Notenbank Sveriges Riksbank hat Donnerstag Vormittag ihren Leitzins (Repo Rate) um 25 Punkte auf 0,00 Prozent angehoben und agiert damit gegen den allgemeinen Trend anderer Notenbanken. Angesichts einer zu erwartenden Konjunkturabkühlung und Negativzinsen reagiert die Notenbank ungewöhnlich, ein Vergleich der Inflationsrate auf einem Normniveau lässt allerdings die Anhebung gar nicht mehr abstrakt aussehen.

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf seit Mitte Oktober offenbart einen intakten Abwärtstrend, der nach einem regelkonformen Bruch des vorausgegangenen Aufwärtstrendkanals in den Unterstützungsbereich aus Anfang dieses Jahres um 10,3820 SEK abwärts geführt hatte. Genau dieses Niveau wurde in der letzten charttechnischen Besprechung als Ziel ausgerufen, die aktuellen Umstände könnten jetzt aber einen vorzeitigen Ausstieg aus den Short-Positionen erforderlich machen, so, wie sich das bisherige Chartbild der letzten Tage präsentiert. Gleichwohl wäre es möglich, eine Gegenposition aufzubauen und an einer Aufwertung des Euro ...

