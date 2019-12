Der ehemalige Vizechef der Bank of England, Andrew Bailey, wird neuer Chef der britischen Notenbank.Das gab Finanzminister Sajid Javid am Freitag in London bekannt.Der 60-jährige Bailey löst im März den Kanadier Mark Carney ab. Carney hatte den Posten 2013 übernommen und ihn wegen des geplanten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union verlängert.Bailey hatte von 2013 bis ...

