München (ots) -- Neues von Deutschlands bekanntester Großfamilie- Die Highlights: Taufe, Einschulung, Geburtstagsparty und eingroßer Auftritt- Ausstrahlung ab Mittwoch, 8. Januar 2020, um 20:15 Uhr beiRTLZWEI Seit der Geburt von Anastasia im Juli 2019 leben bei den Wollnys 14 Menschen unter einem Dach - das fordert vor allem Familienoberhaupt Silvia Wollny heraus, die alles zusammenhält! In den neuen Folgen stehen viele aufregende Ereignisse ins Haus: Calanthas Tochter Cataleya wird getauft, für die kleine Celina-Sophie steht der erste Schultag vor der Tür und Estefania und Mama Silvia performen vor 20.000 Menschen auf einer Schlagerparty. Außerdem feiert Sarah-Jane ihren 21. Geburtstag, der eine ganz besondere Bedeutung für sie hat.In den neuen Folgen "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" erholt sich Harald weiterhin von den Folgen seines Herzinfarkts im Jahr 2018. Außerdem sorgt sich die Familie nach wie vor um den Gesundheitszustand von Estefania. Das 17-jährige Gesangstalent lässt sich allerdings nicht bremsen und feilt mit viel Freude und Leidenschaft an ihrer Musikkarriere.Auch Mama Silvia ist musikalisch unterwegs: Sie wurde zur Schlagerparty "Dortmund Olé" eingeladen. Hier soll die 54-Jährige einem Live-Publikum von rund 20.000 Feierwütigen mit ihrer Gesangseinlage ordentlich einheizen. Silvia hat die Idee, Estefania für den Auftritt mit ins Boot zu holen.Den jüngsten Familienmitgliedern der Großfamilie stehen ebenfalls aufregende Zeiten bevor: Die Taufe von Calanthas Töchterchen Cataleya rückt näher und Sylvanas und Flos Tochter Celina-Sophie fiebert ihrem ersten Schultag entgegen. Unterdessen plant Sarah-Jane ihre Geburtstagsparty - aufgrund eines Missverständnisses fällt die Feier ausgerechnet auf den Tauftag ihrer Nichte. Unter keinen Umständen möchte Sarah-Jane ihren Geburtstag an einem anderen Tag feiern. Zwei Partys an einem Tag sind allerdings selbst Großfamilienmutti Silvia zu viel.Die Sendung wird von Splendid Studios GmbH produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei www.tvnow.de (http://www.tvnow.de) verfügbar - Im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die neuen Folgen "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!", ab Mittwoch, 8. Januar 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIÜber "Die Wollnys"Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie sind "Die Wollnys". 14 Menschen leben unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. 14 Menschen unter einem Dach - das fordert vor allem Familienoberhaupt Silvia Wollny heraus. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist Silvia ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen und deren Partnern, sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los - ob Schule, Privates oder Freizeit - und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationSarah Winter089 - 64185 0sarah.winter@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4474797