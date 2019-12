Vodasun und Fellensiek Projektmanagement sichern sich revolvierende Zwischenfinanzierungslinien i.H.v. EUR 11 Mio. für weiteres Wachstum im PV-Dachanlagenmarkt DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Vodasun und Fellensiek Projektmanagement sichern sich revolvierende Zwischenfinanzierungslinien i.H.v. EUR 11 Mio. für weiteres Wachstum im PV-Dachanlagenmarkt 20.12.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora hat zwei Anschlussfinanzierungen für die Realisierung unterschiedlicher Projekt-Pipelines in Deutschland mit einem Volumen von ca. 40 MWp pro Jahr arrangiert. Capcora war parallel von der Vodasun Gruppe und Fellensiek Projektmanagement als Financial Advisor jeweils für die Strukturierung einer revolvierenden Kreditlinie beauftragt worden. Die Vodasun Gruppe aus München sowie die Fellensiek Projektmanagement aus Jever sind spezialisiert auf die Errichtung von Photovoltaik-Dachanlagen mit einer Kapazität von jeweils bis zu 750 kWp, die aktuell noch von einer staatlich garantierten 20-jährigen Einspeisevergütung profitieren. Seit September 2019 ist bekannt, dass der derzeit noch bestehende Deckel von 52 GW, auf den die Förderung von PV-Anlagen in Deutschland begrenzt ist, mit dem noch zu beschließenden Kohleausstiegsgesetz fallen soll. Beide Unternehmen konnten sich mit Unterstützung von Capcora eine Kreditlinie von jeweils EUR 5,5 Mio. sichern, womit ein Projektvolumen von ca. 6-7 MWp finanziert werden kann. Da die Bauphasen bei PV-Dachanlagen eher kurz sind und eine Refinanzierung über eine langfristige Projektfinanzierung in der Regel innerhalb von 3-6 Monaten erfolgt, kann bei optimaler Nutzung der Zwischenfinanzierungslinie ein Bauvolumen von in etwa jeweils 20 MW p.a. finanziert werden. Die Linien stehen den beiden Unternehmen jeweils über einen Zeitraum von ca. 3 Jahren zur Verfügung. "Wir sind froh, dass wir diese wichtige Transaktion trotz der bestehenden Unsicherheit im Markt planmäßig in diesem Jahr abschließen konnten. Die Kreditlinie ist ein elementarer Baustein zur Erreichung unseres Mindestziels von 20 MWp im nächsten Jahr. Wir danken Capcora für das innovative Konzept und den Support bei der Umsetzung.", so Jakob Katzendobler, Inhaber der Vodasun Gruppe. "Trotz der geplanten Abschaffung des Deckels, sinken die Vergütungen für PV-Dachanlagen aufgrund der Koppelung an den Zubauraten weiter und wir werden in absehbarer Zeit Strommarktniveau erreichen - mit der neuen Zwischenfinanzierungslinie sind wir bestens für dieses Szenario aufgestellt. Durch den revolvierenden Charakter erreichen wir eine Standardisierung bei der Finanzierung unserer Projekte, was zu einer höheren Umschlagsgeschwindigkeit bei der Realisierung führt und die Planungssicherheit unserer Pipeline erhöht.", so Torsten Fellensiek, Geschäftsführender Gesellschafter der Fellensiek Projektmanagement. Über Vodasun Seit 2009 plant, baut und betreibt Vodasun schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagen in ganz Deutschland. Das Leistungsspektrum reicht von Einfamilienhäusern bis zu komplexen Großprojekten mit installierten Leistungen im Megawatt-Bereich. Die Vodasun Gruppe ist unterteilt in drei Gesellschaften: Vodasun Akquise und Vertriebs GmbH entwickelt und veräußert die PV-Projekte an private und institutionelle Investoren, die Vodasun Construction ist als Generalunternehmer verantwortlich für die schlüsselfertige Errichtung und die Vodastrom übernimmt anschließend die kaufmännische und technische Betriebsführung der Anlagen. Durch bestes Engineering und den Einsatz qualitativ hochwertiger Komponenten werden der Ertrag und die Langlebigkeit der Anlagen gesichert. www.vodasun.de Über Fellensiek Projektmanagement Die Fellensiek Projektmanagement GmbH & Co. KG ist seit 2012 in Jever ansässig. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Projektmanagement entwickelt, errichtet und betreibt Fellensiek in Deutschland und im europäischen Ausland Projekte aus den Bereichen Photovoltaik, Windkraft und Immobilien. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Akquise geeigneter Flächen bis hin zur Vermarktung des regenerativen Stroms abgedeckt. Seit 2018 unterstützt das Unternehmen zudem im Rahmen der gemeinnützigen Gesellschaft "de Mood" soziale, kulturelle und ökologische Projekte www.fpm-fellensiek.com Über Capcora Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. www.capcora.com