In Japan hat die Inflationsrate im November etwas angezogen. Die von der Notenbank besonders stark beobachtete Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für frische Nahrungsmittel herausgerechnet werden, stieg von 0,4 Prozent im Vormonat auf 0,5 Prozent an, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Volkswirte hatte mit dem Anstieg gerechnet.

Dies ist der zweite Anstieg der Inflationsrate in Folge. Volkswirte verweisen auf die Erhöhung der Mehrwehrsteuer Anfang Oktober. Nach Herausrechnung von frischen Lebensmitteln und Energie stieg die Kerninflationsrate von 0,7 Prozent im Vormonat auf 0,8 Prozent. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im November wie erwartet um 0,5 Prozent zum Vorjahresmonat. Im Vormonat hatte der Zuwachs noch bei 0,2 Prozent gelegen.

Mit den Daten bleibt das Inflationsziel der japanischen Notenbank von zwei Prozent aber in weiter Ferne. Die Notenbank versucht schon seit langem, die Inflation mit einer extrem lockeren Geldpolitik anzuheben. Allerdings hat sie mittlerweile einen Zeitplan zur Erreichung des Ziels aufgegeben./jsl/bgf/fba

