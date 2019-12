Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) überrascht kurz vor Weihnachten mit einem Türöffnergeschäft - Milliardenmarkt ruft. Aus Singapur kommt nicht nur Futter für die "Boulevardpresse", nein aus Singapur kommt auch neues Geschäft für Wirecard. Der riesige Markt "Devisentausch", erinnernd immer noch an das Mittelalter mit Spreads in den Wechselstuben von bis zu 10%-15%, soll aufgemischt werden. Erster Schritt, erster Kunde in Singapur, was wenn das aber erstd er Startschuss für beispielsweise einen der größten "Touristenlieferanten" weltweit: China, dort hat Wirecard die Lizenzen und die Partner - UnionPay ...

