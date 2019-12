Die Inbetriebnahme des Werkes nahe Sao Paulo sei für das 1. Halbjahr 2022 geplant, gab der börsennotierte Konzern per Adhoc in der Nacht auf Freitag bekannt. An dem gemeinsamen Joint- Venture halte Lenzing 51 Prozent und Duratex 49 Prozent. Die erwarteten Baukosten würden bei etwa 1,3 Milliarden US-Dollar (1,17 Mrd. Euro) liegen. Finanziert solle das Projekt mittels langfristigem Fremdkapital werden, ...

