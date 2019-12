Berlin (ots) - Der Software-Spezialist OPTIMAL SYSTEMS hat Anfang Dezember ein neues Release der Enterprise Content Management Software enaio® auf den Markt gebracht. Der Schwerpunkt des Updates 9.10 liegt vor allem auf dem visuellen und funktionellen Ausbau für optimiertes mobiles Arbeiten.So bietet der enaio® webclient jetzt die Möglichkeit, Indexdaten in allen beliebigen Sprachen der Welt zu verwalten, zum Beispiel in kyrillischen, chinesischen oder indischen Schriftzeichen. Damit können auch ausgewählte Projekte mit Unicode-Unterstützung realisiert werden.One Client only dank gleicher CodebasisEine einheitliche Codebasis für alle Applikationen erleichtert ab sofort alle entwicklungsspezifischen Anpassungen innerhalb der verschiedenen Clients. Die Verwendung verschiedener nativer Apps ist damit Vergangenheit.Darüber hinaus: Mit dem enaio® webclient als Desktop-Anwendung kann jetzt über die bewährten Konnektoren so einfach wie beim Desktop-Client mit SAP interagiert werden. Und das enaio® Outlook Add-In ermöglicht effizientes E-Mail-Management, indem Microsoft Outlook E-Mails direkt in der Desktop-Anwendung des enaio® webclient ablegt werden - inklusive automatischer Metadaten-Extraktion.Smartphone-App enaio® mobileAuf dieser technischen Grundlage wurde auch die Smartphone-App (enaio® mobile) komplett neu entwickelt. Diese steht mit dem bekannten Funktionsumfang als iOS- und Android-App in den jeweiligen Stores zum Download für Smartphones und Tablets bereit. Die enaio® mobile Smartphone-App lässt sich bequem mit einem Mobile-Device-Management-Tool verwalten. Eine optimierte Bedienbarkeit für System-Administratoren (z. B. in der Rechteverwaltung) sowie ein verbesserter Schutz durch verschlüsselte https-Kommunikation runden die Neuerungen ab.Andreas Kamp, Senior Product Manager: "Mit der aktuellen Version von enaio® bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl zusätzlicher Features, die das bewährte Leistungsspektrum unserer ECM-Technologie weiter bereichern. Mehr Mobilität, mehr Sicherheit und mehr Flexibilität sind die zentralen Aspekte unserer Softwareentwicklung, um auch in Zukunft den Erfordernissen modernen Informationsmanagements gerecht werden zu können."Weitere Informationen: https://www.optimal-systems.de/software/releases/Pressekontakt:Sven KaiserGeschäftsbereichsleiterMarketing & MarkenstrategieTel. +49 30 895708-0Mail: kaiser@optimal-systems.deOriginal-Content von: OPTIMAL SYSTEMS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74462/4474876