BERLIN (Dow Jones)--Die letzte Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land ist in diesem Jahr mit einer Rekordbeteiligung und einer Überzeichnung zu Ende gegangen. Insgesamt seien am 1. Dezember Gebote im Umfang von 686 Megawatt eingereicht worden, teilte die Bundesnetzagentur mit. Das waren mehr als viermal so viele wie im Oktober (204 Megawatt) und überstieg sogar die Spitzen-Ausschreibung vom Februar (499 Megawatt).

Da es sich bei der aktuellen Runde um eine der zwei Sonderausschreibungen handelte, wurden so wie im September nur 500 Megawatt ausgeschrieben, die jeweils niedrigsten Werte in diesem Jahr. Damit war die Runde leicht überzeichnet. Eine Erklärung für das plötzliche Interesse an Windkraftprojekten konnte die Behörde nicht liefern. "Ob sich daraus eine Trendwende für die Windenergie an Land schlussfolgern lasse, muss sich jedoch noch zeigen", hieß es in der Mitteilung.

Den Zuschlag erhielten 56 der 76 eingereichten Projekte mit einem Volumen von 509 Megawatt. Die Gebotswerte lagen zwischen 5,74 und 6,18 Cent pro Kilowattstunde. Im Durchschnitt lag der Preis bei 6,11 Cent und damit um 9 Cent niedriger als im Oktober.

Die meisten Projekte wurden wieder in Brandenburg bewilligt (17), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (11), Schleswig-Holstein (6) und Niedersachsen (3). In dieser Runde gingen acht Zuschläge an Bürgerenergiegesellschaften, darunter zwei für einen Standort in Bayern. Zwei Gebote wurden wegen vermeidbarer Formfehler ausgeschlossen. Die nächste Ausschreibung für Windenergie an Land findet am 1. Februar 2020 statt.

December 20, 2019

