In der ersten Runde gehen die RedaktionenAkduell, Universität Duisburg-EssenAkrützel, Friedrich-Schiller-Universität JenaDer Albrecht, Christian-Albrechts-Universität zu KielAppendix, Albert-Ludwigs-Universität Freiburgbreitseite, Hochschule Neu-UlmDie kleine Weltbühne, Carl von Ossietzky Uni OldenburgFURIOS Campusmagazin Freie Universität Berlinheuler, Universität RostockHPImgzn, Hasso-Plattner-Institut / Universität PotsdamKarlsruher Transfer (KT*), Karlsruher Institut für TechnologieKupferblau, Universität TübingenLautschrift, Universität RegensburgLuhze - Leipzigs unabhängige Hochschulzeitung, alle Leipziger HoschschulenMediazine, Universität SiegenMoritz.magazin / moritz.medien, Universität GreifswaldNerv - Magazin für studentisches Sein, Stiftungs Universität HildesheimOTTFRIED. Die Bamberger Studierendenzeitschrift, Otto-Friedrich-Universität BambergPhilou. e.V., RWTH Aachender "Philtrat", Ludwig-Maximilians-UniversitätPolitik und Gesellschaft (PuG), Bucerius Law School (Hamburg)Publizissimus, JGV MainzRECTUM Veterinärmedizinische Universität WienRephlex, Pädagogische Hochschule Zürichruprecht, Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergSOZusagen, Universität Bielefeldthink, Technische Hochschule IngolstadtUNI:PRESS, Universität SalzburgUnAufgefordert (UnAuf) - HU Berlin, Humboldt-Universität zu BerlinZeile 9. Campusmagazin Flensburg, Uni FlensburgDie Zeitlos - das Studierendenmagazin, Universität InsbruckZürcher Studierendenzeitung, Universität und ETH ZürichZur Quelle Magazin, POTSDAM universitätsübergreifendan den Start, um in die Shortlist aufgenommen zu werden. Die Jury tagt am 6. März in Hamburg, um die besten Print-Medien von Studierenden zu küren.Als Preise für die siegreichen Redaktionen winken insgesamt bis zu 5.000,-EUR.