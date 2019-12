Q Cells hatte die Solarmodule für die Photovoltaik-Dachanlage mit 300 Kilowatt Leistung geliefert, die Kärcher UK installiert hat. Der deutsche Reinigungsgerätehersteller Kärcher hat für seine britischen Zentrale eine Photovoltaik-Anlage mit 300 Kilowatt Leistung installiert. Die Photovoltaik-Dachanlage für Kärcher besteht aus 967 Solarmodulen. Diese lieferte Q Cells mangels an geeignetem Platz vor Ort in einer geteilten Lieferung an den Solarentwickler Solar Perfect. Dadurch gelang es dem Installationsbetrieb, ...

