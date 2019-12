Mit deutschen Forschungsgeldern wurden sichere Netztechniken entwickelt, um Europas digitale Souveränität zu sichern. Doch die Bundesregierung schreitet beim Verkauf der beteiligten Unternehmen in die USA nicht ein.

Wissen Sie, was ein technologischer Ausverkauf ist? Keine Angst, so genau wusste ich das bis vor wenigen Tagen auch nicht. Nachdem ich mir aber in der Rückblende des Jahres 2019 die Übernahme eines nicht so bekannten deutschen Unternehmens noch einmal näher angeschaut habe, bin ich mir sicher: Dieser Fall könnte ein Paradebeispiel dafür sein, dass Deutschland in digitalen Schlüsselmärkten den Anschluss verloren hat.

Es geht um den Verkauf des Glasfaser- und Netzwerkspezialisten Coriant. Die in Berlin und München tätige Firma, 2013 aus der Siemens-Sparte Optische Netze hervorgegangen, war bereits im Besitz des US-Finanzinvestors Marlin Equity, als die Mitarbeiter von weiteren Gesellschafterwechseln überrascht wurden. Zuletzt wurde Coriant im Oktober 2018 an Infinera weitergereicht, einen US-Spezialisten für optische Übertragungssysteme. Das ist jetzt gut ein Jahr her - und von den einstmals so stolzen Siemens-Technikern ist innerhalb weniger Monate so gut wie niemand mehr übrig geblieben. Infinera ordnete umgehend den Kahlschlag an. Das Werk in Berlin wurde inzwischen geschlossen. Auch in München wurden 75 Prozent der Beschäftigten vor die Tür gesetzt. Die Betroffenen haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...