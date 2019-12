Köln (ots) - Sie war die Kult-Serie der Neunzigerjahre: Ab dem 13.01.2020 können sich alle Liebhaber der Serie "Beverly Hills, 90210" auf das Revival in der sechsteiligen Neuauflage "BH90210" sowie alle zehn Staffeln des Klassikers bei TVNOW freuen!Die Meta-Serie "BH90210" spielt genau mit dem Gedanken, den sich Millionen von Fans so lange gewünscht haben: Seit dem Ende der Kult-Serie "Beverly Hills, 90210" vor 19 Jahren ist viel Zeit vergangen - auch für die damaligen Teenie-Stars Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering oder Tori Spelling. Im Reboot "BH90210" treffen sich fast alle Hauptdarsteller anlässlich eines großen Fantreffens ins Las Vegas wieder und planen ein großes Serien-Revival. Sie spielen somit sich selbst und wie sie auf ihre Rollen und das Älterwerden zurückblicken. Doch für die Dreharbeiten gilt es noch einige Hürden zu überwinden, denn verflossene Romanzen und alte Zerwürfnisse sind auch nach Jahrzehnten so schnell nicht vergessen...Darüber hinaus finden Fans ab dem 13.01.2020 auch alle zehn Staffeln des Serien-Originals "Beverly Hills, 90210" als Box-Set auf Abruf bei TVNOW. Noch einmal können Anhänger in die Geschichte rund um die Zwillinge und Teenager Brendon (Jason Priestley) und Brenda Walsh (Shannen Doherty) eintauchen, die mit ihrer Familie ins luxuriöse Beverly Hills ziehen und dort in die Welt der Reichen und Schönen eingeführt werden. Inmitten ihrer neuen Clique bleiben Intrigen, Herzklopfen, Liebeskummer und die Lebenskrisen beim Erwachsenwerden natürlich nicht aus.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationGreta Schneidergreta.schneider@mediengruppe-rtl.deFotowünsche:VOX BildredaktionBirgit CakirTelefon: 0221-456 74274Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4475043