Baden-Baden (ots) - Moderation: Johann Lafer / Vier Kochprofis im kreativen Kochwettstreit ab 21.12.19 in der ARD Mediathek /Sendestart am 28.12.2019, 17:15 Uhr im SWR FernsehenZum Jahresende präsentieren SWR und NDR die neue Kochsendung "Tellertausch". Vier TV-bekannte Spitzenköchinnen und -köche liefern sich wöchentlich einen rasanten Wettkampf am Herd. Neben Moderator Johann Lafer werden Judith Rakers und Marcel Reif als Juroren zu sehen sein. Alle Folgen sind ab 21. Dezember in der ARD Mediathek abrufbar. Ab 28. Dezember 2019 jeweils samstags, 17:15 Uhr im SWR Fernsehen.Vier Kochprofis, vier Kochstellen, vier leckere GerichteBeim "Tellertausch" (45 Min.) treten jeweils vier Köchinnen und Köche im Wechsel vor Publikum gegeneinander an. Zu sehen sind u. a. Nelson Müller, Cornelia Poletto, Caroline Autenrieth, Ali Güngörmüs und Sohyi Kim. Sie starten gleichzeitig an vier Kochstellen. Dort stehen unterschiedliche Zutaten bereit, gekocht wird ohne Rezept. Für die Profis gilt es, in nur 35 Minuten ein kreatives Gericht zuzubereiten. Mehrmals pro Sendung ruft Johann Lafer plötzlich zum "Tellertausch" auf, und die Drehbühne bringt die Köchinnen und Köche per Zufallsgenerator an eine neue Kochstelle. Hier müssen sie das Gericht ihrer Kontrahenten übernehmen. Am Ende stellt sich jeder Profi mit seinem finalen Gericht der Jury. Juror ist Marcel Reif, der in einer Folge Unterstützung von Judith Rakers bekommt. Anfang 2020 wird das Format auch als wöchentliche Variante mit Hobbyköch*innen im SWR zu sehen sein. Dann übernimmt Cornelia Poletto die Rolle der Jurorin. Hergestellt wird der "Tellertausch" von der Produktionsfirma "Fernsehmacher" in Hamburg.Sendungen "Tellertausch":Neunteilige Reihe (SWR/NDR), davon vier Ausgaben mit den Profiköchinnen und -köchen ab 28.12.2019, 17:15 Uhr, jeweils samstags im SWR Fernsehen. Die Ausgaben im NDR Fernsehen laufen ab Samstag, 21.12, ebenfalls 17:15 Uhr. Alle Folgen von "Tellertausch" sind ab 21.12. in der ARD Mediathek abrufbar.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swrfernsehen-tellertausch-neu-2019