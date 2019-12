Share Now, bekannter als Car2Go oder Drive Now und im Besitz zweier großer deutscher Premium-Autobauer, Daimler und BMW, wolle sich stärker auf den europäischen Markt fokussieren, so das US-Tech-Portal The Verge. Klartext: Rückzug von Share Now vom nordamerikanischen Markt. Der Service werde bereits zum 29. Februar 2020 in New York City, Montreal, Seattle, Washington und Vancouver eingestellt. Autopapst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...