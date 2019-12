Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta034/20.12.2019/12:12) - Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307), gibt bekannt, dass es zu einer Änderung im Finanzkalender kommt.



Die für 23. Jänner 2020 geplante Veröffentlichung des Jahresabschlusses wird aufgrund der aktuellen Geschehnisse innerhalb des verpflichtenden Berichtszeitraumes auf den 31. März 2020 verlegt.



