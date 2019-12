Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hält es für möglich, das Klima zu schützen, ohne dass Menschen sich wesentlich einschränken müssen. "Wenn wir jetzt die richtigen Schritte einleiten, haben wir eine Chance, auch ohne harte Einschnitte in Wohlstand und unsere Lebensweise den Klimawandel zu bewältigen", sagte Lindner dem "Spiegel".



Er warnte vor Panikmache. "Nach meinem Eindruck haben viele Menschen auch noch andere Sorgen als das Klima", so der FDP-Chef weiter. Die Leute sähen die Notwendigkeit, das Klima zu schützen, "aber in der Praxis folgen sie den Predigern von Verzicht und Askese nicht". Ihm gehe es darum in Deutschland den Klimaschutz so zu organisieren, dass die Menschen ihre freiheitliche Lebensweise behalten können.



"Wir müssen erreichen, dass auch die Studentin einen Backpacker-Urlaub in Südostasien machen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben", sagte Lindner dem "Spiegel". Er verwies in diesem Zusammenhang auf seinen Lebensstil. "Sie würden sich wundern: Ich fahre privat so gut wie kein Auto, lebe in Berlin-Mitte, esse nur sehr bewusst Fleisch, bin oft in der Natur, und die Wegwerfgesellschaft ist mir ein Graus", so der FDP-Politiker.