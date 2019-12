Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie des Biotech- und Gendiagnostikunternehmens Qiagen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 30 auf 31 Euro angehoben. Der Weggang von Vorstandschef Peer Schatz nach schwacher Geschäftsentwicklung und die angekündigte Neuausrichtung des NGS-Geschäfts (Next Generation Sequencing) seien eine klare Kaufgelegenheit gewesen und hätten potenzielle Bieter für Qiagen auf den Plan gerufen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seitdem habe es aber keine diesbezüglichen Neuigkeiten mehr gegeben. Daher wechsele er nun an die Seitenlinie./ajx/ag

