Mit einer kaum veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Die Investoren würden mit den näherrückenden Weihnachtstagen und dem baldigen Jahresende so langsam ihre Bücher schließen, so ein Teilnehmer. Dies dürfte zu einem deutlicheren Umsatzrückgang führen. Für Bewegung bei den Indizes könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen, allerdings hatte bereits am Vortag ein überraschend schwacher Philadelphia-Fed-Index keine Reaktion am Markt hervorgerufen.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell unverändert.

Vor der Startglocke wird das US-BIP für das dritte Quartal veröffentlicht, allerdings bereits in der dritten Lesung. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgen der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Dezember in der zweiten Veröffentlichung sowie die persönlichen Einkommen und Ausgaben für November.

Bei den Einzelwerten dürfte die Nike-Aktie im Fokus stehen, nachdem das Unternehmen nach Handelsende am Donnerstag Quartalsergebnisse bekannt gegeben hat. Der Sportartikelhersteller steigerte in seinem zweiten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig und übertraf auch die Erwartungen. Allerdings fiel die Aktie im nachbörslichen Handel um 2,1 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen, denn unmittelbar vor der Veröffentlichung der Zahlen waren die Papiere auf ein Rekordhoch geklettert. Vor der Startglocke ist die Aktie noch nicht aktiv.

Mit einem deutlichen Plus dürften sich dagegen die Aktien von Scholastic zeigen, nachdem das auf Kinder- und Schulbücher spezialisierte Verlagshaus mit den Quartalszahlen die Markterwartungen übertroffen hatte. Hier ging es nachbörslich um gut 10 Prozent nach oben.

December 20, 2019

