Dundalk (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Maplelane Capital, LLC hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Cimpress stark an: Die Leerverkäufer von Maplelane Capital, LLC attackieren die Aktien von Cimpress PLC (ISIN: IE00BKYC3F77, WKN: A2PWHR, Ticker-Symbol: 3UF, NASDAQ-Symbol: CMPR). Die New Yorker Asset-Management-Firma Maplelane Capital, LLC hat am 18.12.2019 ihre Shortposition von 0,91% auf 1,18% der Cimpress-Aktie aufgestockt. ...

