Die Tochtergesellschaft des chinesischen Staatskonzerns ChemChina soll 2020 an die Börse gehen. Es wäre der größte Börsengang in der Chemiebranche.

Der chinesische Staatskonzern ChemChina bereitet Insidern zufolge den größten Börsengang in der Geschichte der Chemiebranche vor. ChemChina will die Schweizer Tochtergesellschaft Syngenta Mitte 2020 an die chinesische Technologiebörse STAR Market bringen, wie aus Unterlagen zur Kapitel-Beschaffung hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen.

Die an potentielle Investoren verschickten Dokumente stammten zwar vom Oktober, widerspiegelten aber immer noch die aktuellen Pläne der Unternehmen, erklärten zwei mit der Sache vertraute Personen.

Doch das Vorhaben verläuft nicht reibungslos. Transaktionen im Vorfeld des Börsengangs legen einen Einbruch der Bewertung von Syngenta nahe. ChemChina hatte den Basler Agrochemiekonzern 2016 für 45 Milliarden Dollar geschluckt.

Hintergrund der IPO-Vorbereitungen ist die 2016 angebahnte, aber noch nicht umgesetzte Mega-Fusion mit dem staatlichen Konkurrenten Sinochem. Bevor es soweit ist, peilt ChemChina einen Reduzierung der im Zuge des Kaufs von Syngenta aufgebauten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...