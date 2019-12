Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Zwar zog die Teuerung im November in Japan getrieben von der Mehrwertsteuererhöhung vom 1. Oktober von 0,2% auf 0,5% in der Jahresrate an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gleichwohl bleibe der Preisdruck in Japan damit aber unverändert weit hinter den Zielvorstellungen der japanischen Notenbank zurück. Da der BoJ zunehmend die Instrumente zur Gegensteuerung des deflationären Trends ausgehen würden, dürfte auch perspektivisch kein signifikantes Anziehen der Inflationsrate in Japan zu beobachten sein. (20.12.2019/alc/a/a) ...

