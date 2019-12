Mit heute sind es noch 4 Handelstage im Jahr 2019. Und heute ist natürlich ein ganz besonderer: Zur Mittagszeit um 12.00 Uhr, beim sogenannten Fixing, sind zunächst die Index-Optionen und -Futures von EuroStoxx 50 und Stoxx 50 an der Eurex verfallen. Darauf hab ich mit diesem gabb gewartet, aber es hat sich nicht allzu viel getan. Um 13.00 Uhr verfallen in der Mittagsauktion die Futures und Optionen auf den Dax und den TecDax und fünf Minuten später die auf den MDax. Erst gegen Handelsschluss laufen dann die Optionen und Futures auf die einzelnen Aktien aus. Früher waren das jedenfalls grössere Effekte. In Österreich wird es nach Marktschluss ein paar Anpassungen geben. So wird die Bawag nun nach der Kapitalherabsetzung wieder höher gewichtet ...

