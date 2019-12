Und noch ein Hinweis: "Xmas every day", eine Eigenkomposition der Kapitalmarktband "Hauptsoch Gsund" rund um die RCB-Manager Klaus della Torre und Stefan Maxian, ist auf http://www.boerse-social.com/podcasts bzw. auf Spotify live. Und es ist auch eine Live-Aufnahmne, gespielt gestern in der legendären Wiener Disco U4 mit Gast-Act Wolfgang Matejka (Wiener Privatbank) vor mehr als 500 Gästen. Ich durfte (genehmigterweise) einen Bootleg machen. "Xmas every day" erscheint auch auf unserer Jubiläums-CD zum 20. Geburtstag sowie mit freundlicher Genehmigung der Artists hier. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.12.)

