Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz findet an Heiligabend kein Handel statt. In Australien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Niederlande, Spanien und den USA gibt es einen verkürzten Handel.

AKTIENMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.207,75 -0,02% +28,97% Euro-Stoxx-50 3.769,52 +0,81% +25,59% Stoxx-50 3.422,06 +0,83% +23,98% DAX 13.304,75 +0,70% +26,00% FTSE 7.588,85 +0,20% +12,57% CAC 6.009,05 +0,62% +27,02% Nikkei-225 23.816,63 -0,20% +19,00% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,28 0

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,96 61,18 -0,4% -0,22 +25,4% Brent/ICE 66,29 66,54 -0,4% -0,25 +19,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.477,55 1.478,80 -0,1% -1,25 +15,2% Silber (Spot) 17,05 17,05 -0,0% -0,00 +10,0% Platin (Spot) 931,20 937,00 -0,6% -5,80 +16,9% Kupfer-Future 2,81 2,83 -0,7% -0,02 +5,8%

Die Ölpreise geben einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Zuletzt hatte die Hoffnung dominiert, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China beigelegt wird und ein konjunktureller Abschwung vermieden werden kann. Dies dürfte positiv auf die Ölnachfrage auswirken. Der Goldpreis fällt nach den moderaten Gewinnen vor dem Hintergrund überwiegend schwächer als erwartet ausgefallener US-Konjunkturdaten wieder leicht nach.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer kaum veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Die Investoren würden mit den näherrückenden Weihnachtstagen und dem baldigen Jahresende so langsam ihre Bücher schließen, so ein Teilnehmer. Dies dürfte zu einem deutlicheren Umsatzrückgang führen. Für Bewegung bei den Indizes könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen, allerdings hatte bereits am Vortag ein überraschend schwacher Philadelphia-Fed-Index keine Reaktion am Markt hervorgerufen. Bei den Einzelwerten dürfte die Nike-Aktie im Fokus stehen, nachdem das Unternehmen nach Handelsende am Donnerstag Quartalsergebnisse bekannt gegeben hat. Der Sportartikelhersteller steigerte in seinem zweiten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig und übertraf auch die Erwartungen. Allerdings fiel die Aktie im nachbörslichen Handel um 2,1 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen, denn unmittelbar vor der Veröffentlichung der Zahlen waren die Papiere auf ein Rekordhoch geklettert. Vor der Startglocke ist die Aktie noch nicht aktiv.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q, Waterloo

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 BIP 3Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 2. Quartal: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,8% gg Vq 2. Veröff.: +1,8% gg Vq 2. Quartal: +2,4% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Dezember (2. Umfrage) PROGNOSE: 99,2 1. Umfrage: 99,2 zuvor: 96,8 16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen November Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Dezember (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,1 zuvor: -7,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen ziehen am Freitagmittag etwas an. Im Handel wird zur Begründung auf den Verfall beim Euro-Stoxx-50-Index verwiesen, der auch andere Indizes mit nach oben gezogen habe. Um 13 Uhr verfallen Futures und Optionen auf den DAX. Am Abend verfallen dann die Optionen auf Einzelaktien. Händler erwarten vor allem bei liquiden Aktien, die in der Nähe runder Kursmarken notieren, ein kurzes Gefecht um das Überschreiten oder Unterbieten dieser Niveaus. Keine Überraschung wird von der Brexit-Abstimmung im Londoner Parlament erwartet. Weil Premierminister Johnson nun über eine komfortable Mehrheit verfügt, dürfte er mit dem vor der Wahl noch gescheiterten Abkommen mit der EU diesmal problemlos durchkommen. Insgesamt ist die Nachrichtenlage dünn. "Unserer Ansicht nach ist es ein enttäuschender Ausblick auf das vierte Quartal", kommentieren die Berenberg Analysten neueste Aussagen von Royal Dutch Shell. Der Ölkonzern geht aufgrund des Ausblicks für das wirtschaftliche Makroumfeld davon aus, dass er im vierten Quartal Wertminderungen zwischen 1,7 und 2,3 Milliarden US-Dollar nach Steuern verbuchen muss. Die Aktie gibt um 1,2 Prozent nach. Adidas steigen nach guten Nike-Zahlen um 0,5 Prozent, Puma gewinnen 1,9 Prozent. Das US-Geschäft von Nike verlief etwas schwächer, Asien dagegen sehr gut. Nestle klettern um 1,1 Prozent. Der Lebensmittelriese verabschiedet sich von seinem Wurstgeschäft Herta.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:37 Do, 17:36 % YTD EUR/USD 1,1092 -0,29% 1,1118 1,1117 -3,3% EUR/JPY 121,31 -0,30% 121,48 121,53 -3,5% EUR/CHF 1,0882 -0,01% 1,0884 1,0876 -3,3% EUR/GBP 0,8517 -0,40% 0,8541 0,8545 -5,4% USD/JPY 109,36 -0,02% 109,27 109,32 -0,3% GBP/USD 1,3024 +0,12% 1,3015 1,3009 +2,0% USD/CNH (Offshore) 7,0020 +0,04% 7,0091 7,0017 +1,9% Bitcoin BTC/USD 7.141,76 -0,08% 7.139,01 7.144,76 +92,0%

Der Euro ist am Freitagmittag plötzlich auf breiter Front unter Druck geraten. Kursbewegende Nachrichten gibt es keine, wie aus dem Devisenhandel zu hören ist. Die Bewegung wird Stop-Orders unter den letzten Tiefs sowie einem wenig liquiden Handel kurz vor Weihnachten zugeschrieben. Daher könne sich der Euro auch schnell wieder erholen. Dagegen geht es für das Pfund leicht nach oben auf 1,3024 Dollar, verglichen mit 1,3006 am Vorabend. Dass Andrew Bailey, bislang Chef der "Financial Conduct Authority", Mark Carney als Chef der Bank of England ablösen soll, lässt das Pfund zwar weitgehend kalt. Ein positiver Impuls kommt aber von der überraschenden Aufwärtsrevision des britischen BIP. Dieses wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um 1,1 und nicht um 1,0 Prozent, wogegen Ökonomen eine Bestätigung der ersten Schätzung von 1,0 Prozent erwartet hatten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Akteure an den ostasiatischen Aktienmärkten haben sich am Freitag nur zwischenzeitlich den guten Vorgaben der Wall Street angeschlossen. Dort hatten die Indizes trotz eher ungünstiger Konjunkturdaten mit neuen Rekordhochs aufgewartet. Nachdem die Aufschläge in Asien aber von vornherein eher gering waren, gingen sie im Späthandel mangels klarer Impulse an einigen Plätzen noch verloren. Unter dem Strich war die Tagestendenz damit in engen Grenzen uneinheitlich. Grundsätzlich stützend wirkte wie schon an den US-Börsen, dass laut US-Finanzminister Steven Mnuchin die sogenannte Phase-1-Abmachung zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits steht und sie Anfang kommenden Jahres unterzeichnet werden soll. Am Vortag hatte es aus Peking geheißen, dass mehr Produkte, die aus den USA importiert werden, von Strafzöllen befreit würden, konkret sechs Chemikalien.

CREDIT

Sehr ruhig zeigen sich am Freitag die Kreditmärkte in Europa. Die Marktliquidität ist seit der weihnachtlichen Ankaufspause der EZB noch weiter gesunken, die Emissionstätigkeit ist zum Erliegen gekommen. Noch stattfindende Geschäftsabschlüsse seien zumeist auf Positionsbereinigung und Bilanzgründe zurückzuführen, heißt es. Marktteilnehmer rechnen erst ab der zweiten Januar-Woche mit einer Belebung des Geschäfts.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Henkel: Marco Swoboda ab Januar Finanzvorstand

Henkel hat einen neuen Finanzvorstand in den eigenen Reihen gefunden: Der Konsumgüterkonzern bestellte Marco Swoboda zum 1. Januar 2020 zum Corporate Senior Vice President Finance, wie Henkel mitteilte. Er tritt die Nachfolge von Carsten Knobel an, der Anfang kommenden Jahres das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen wird. Der aktuelle CEO Hans Van Bylen scheidet zum 31. Dezember aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen aus, wie Henkel bereits Ende Oktober mitgeteilt hatte.

Schlichter wollen Lufthansa und Ufo am Sonntag zum Gespräch laden

Tarifstreit um die Flugbegleiter der Lufthansa sollen am Wochenende weitere Gespräche geführt werden. Nachdem die Deutsche Lufthansa und die Gewerkschaft Ufo am Mittwoch zu keiner Lösung gekommen seien, wollten die beiden Schlichter "nochmal einen Versuch am Sonntag unternehmen", heißt es in einer internen Mitteilung der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (Ufo) an ihre Mitglieder, die Dow Jones Newswires vorliegt.

Australisches Gericht verhängt Millionenstrafe gegen Volkswagen

