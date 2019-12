++ Europäische Aktien steigen am Freitag ++ DE30 scheitert an Marke von 13.310 Punkten ++ Adidas versucht wichtigen Widerstand zu durchbrechen ++Die europäischen Aktien notieren in der letzten Handelssitzung der Woche höher. Die Indizes der Wall Street erreichten gestern neue Allzeithochs, da sich die Anleger auf das vom US-Repräsentantenhaus unterzeichnete USMCA-Abkommen konzentrierten. Für heute sind keine wichtigen Datenveröffentlichungen aus Europa geplant, sodass man bei der US-Eröffnung auf neue Impulse hoffen könnte. ...

