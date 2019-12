Mit bisher 25 Prozent Kursplus war 2019 für den Dax ein erfolgreiches Jahr. Auch für 2020 stehen die Zeichen zunächst auf Hausse. Schon nach wenigen Wochen könnte der Dax ein neues Hoch erklimmen.

Erster Grund: Im Handelskonflikt USA-China ist ein Kompromiss wahrscheinlicher als eine Eskalation.Manchmal hat man den Eindruck, der Handelskonflikt USA gegen China sei etwas völlig Neues, das US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochen habe. Neu an dem Konflikt ist dabei nur die rüde Art und Weise, wie Trump auf der politischen Bühne agiert - von den wenig diplomatischen Tweets des Präsidenten bis hin zu den Hakenschlägen in seiner Argumentation.

Der tiefere Machtkampf USA gegen China, der hinter diesen Aktionen steht, besteht schon seit Jahrzehnten - im Grunde seitdem sich durch den Zerfall der Sowjetunion das alte, bipolare Weltsystem überlebt hat. Seit dieser Zeit betrachten die US-Präsidenten China als den kommenden, großen Rivalen und nicht mehr Russland. Durch den immensen wirtschaftlichen Aufstieg, den China in den vergangenen zwei Jahrzehnten genommen hat, wurde diese Rivalität noch verstärkt.

Der aktuelle Handelskonflikt zwischen den Supermächten ist ohne Frage ein Risikofaktor für die Märkte. Die US-Wirtschaft und die chinesische Konjunktur haben mittlerweile beide an Fahrt verloren. Jede weitere Belastung, die der Handelsstreit mit sich bringt, würde umso empfindlicher auf den Wirtschaftsverlauf durchschlagen.

Indes, Trump steht mitten im Wahlkampf und innenpolitisch unter Druck. Er braucht gute Nachrichten. In China geht es um den Fortbestand des großen, staatskommunistischen Wachstumstrends. In diesem Umfeld ist es für 2020 wahrscheinlicher, dass es zwischen beiden Ländern zu Kompromissen kommt, die dann nach außen gesichtswahrend als gute Deals verkauft werden, als zu einer echten Eskalation. Natürlich besteht darüber aktuell noch Unsicherheit, und dieses Risiko wird an den Märkten eingepreist. In dem Moment aber, in dem sich eine einigermaßen verträgliche Lösung abzeichnet, ist an den Börsen eine Erleichterungsrally wahrscheinlich.

Zweiter Grund: Die Konjunktur wächst moderat - und das ist gut für die Börsen.Zwischen 2,0 und 2,5 Prozent dürfte das Wachstum der US-Wirtschaft 2019 gelegen haben. Für 2020 gehen die Prognosen in Richtung zwei Prozent; für die Jahre danach pendeln sich die Hochrechnungen zwischen ein und zwei Prozent ein. Viel Optimismus steckt in den Prognosen also nicht, aber immerhin wird kaum von einer schweren Rezession ausgegangen. Für die EU liegen die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum im Bereich um 1,5 Prozent - das wäre das Niveau, um das Europa schon 2019 zugelegt haben dürfte.

Wenn diese Prognosen in etwa aufgehen, wäre das für die Börsen ein gutes Umfeld. Geringe Wachstumsraten sind für Aktienmärkte vorteilhaft: Der grundlegende Trend zeigt, wenn auch nur leicht, erst einmal nach oben. Vorübergehende Enttäuschungen und Korrekturen sind kein Nachteil, weil sich der Markt im Zuge eines langen Trends wie mit einer Sperrklinke am Drahtseil nach oben hangelt. Zugleich bewahren solche Korrekturen die Börse vor einer Überhitzung. Und schließlich führt eine nur moderat anziehende Wirtschaft dazu, dass das allgemeine Zinsniveau niedrig bleibt.

Dritter Grund: Die Geldversorgung bleibt großzügig, ein nachhaltiger Zinsanstieg findet nicht statt.Neunmal hat die amerikanische Notenbank von 2015 bis 2018 die Leitzinsen angehoben; dreimal ging ...

