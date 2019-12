MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Kleinanlegergemeinschaft SdK sieht im kommenden Jahr die größten Probleme bei den Banken. "Das größte Risiko ist bei der Deutschen Bank", sagte SdK-Vorstandsvorsitzender Daniel Bauer am Freitag in München. Warnzeichen ist nach Einschätzung der SdK die Lage der Banken südlich der Alpen: "In Italien ist es schon wieder so weit, dass Banken Hilfe benötigen", sagte Bauer unter Verweis auf die Rettung der Banca Popolare di Bari, die von der Regierung in Rom vor wenigen Tagen mit einer Kapitalspritze von 900 Millionen Euro vor der Pleite gerettet wurde./cho/DP/fba

ISIN DE000CBK1001 DE0005140008

AXC0165 2019-12-20/14:17