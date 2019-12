Wellesley, Masscusetts (ots/PRNewswire) - 4C Supply ermöglicht Fachkräften aus der Zulieferindustrie die Erstellung und Analyse mehrerer Versorgungsmodelle, was Zulieferern schnellere, einfachere und besser steuerbare Entscheidungen ermöglicht.4G Clinical gab heute die Einführung von 4C Supply bekannt, einer auf Natural Language Processing (NLP) basierenden innovativen Software zur Optimierung der klinischen Versorgung. Das neue Produkt trägt dem erhöhten Druck auf die klinischen Versorgungsprofis Rechnung, sich ständig an neue Studieninformationen anzupassen, da die Komplexität der Protokolle weiter zunimmt.Fachleute für die klinische Versorgung sind damit befasst, die Auswirkungen von Protokollrevisionen zu bewerten, manchmal schon bei der Genehmigung der ersten Protokollversion. Die Bewertung der Auswirkungen auf die Versorgung ist essenziell und unterliegt engen Zeitvorgaben. Herkömmliche Softwarelösungen für die Versorgung sind langsam und ohne umfassende Kenntnisse der statistischen Algorithmen schwierig zu interpretieren.4C Supply verwendet Natural Language Processing (NLP), um die Studienparameter von einfachem Englisch in detaillierte Prognosen zu verwandeln. Dadurch können Supply Manager die Zuliefer-Modelle so oft wie nötig mit wenig Aufwand modifizieren, mit voller Transparenz der Eingaben und einer direkten Korrelation zu den Ausgaben."Im vergangenen Jahr hat 4G Clinical mit Fachleuten aus der Bio-/Pharmabranche zusammengearbeitet, um den Bedarf der Branche an einer verbesserten Lösung zu festzustellen und die Entwicklung von 4C Supply zu testen", sagt Jan Pieter Kappelle, Vizepräsident für Strategie bei 4G Clinical. "Wir hatten das große Glück, eine sehr engagierte Gruppe von Beratern zu haben, und wir freuen uns, die Markteinführung dieses unserer Meinung nach völlig neuen Projekts für die klinischen Zulieferer bekannt zu geben.""Die Beteiligung an der Entwicklung einer innovativen Softwarelösung für die klinische Versorgung war für uns eine wertvolle Gelegenheit", sagt Darrin Sloan, Senior Manager, Clinical Supply bei Eisai. "Wir freuen uns über die Markteinführung von 4C Supply und den Nutzen, den es für die Verantwortlichen in der gesamten Versorgungsbranche bringen wird."Zusätzlich zu den ersten Mitarbeitern hat 4G Clinical auch einigen seiner Kunden von Prancer RTSM den frühen Zugang zu 4C Supply ermöglicht."Das RTSM von 4G Clinical hat für uns die Vorgehensweise bezüglich des Aufbaus von Studien und der Verwaltung unserer Lieferungen völlig verändert", sagt Karen McNamara, Senior Director, Product Development bei Infinity Pharmaceuticals. "Wir sind begeistert, ein frühzeitiger Nutzer von 4C Supply zu sein und freuen uns auf unsere weitere Partnerschaft mit 4G Clinical"."Die Einführung von 4C Supply ist ein Beweis für das Engagement von 4G Clinical zur Beschleunigung von klinischen Studien", sagt David Kelleher, CEO von 4G Clinical. "Ein effizientes und intuitives Management der Komplexität der klinischen Versorgung ermöglicht es den Patienten, das richtige Medikament zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten."Weitere Informationen zu den Lösungen von 4G Clinical finden Sie unter www.4gclinical.com.Informationen zu 4GClinical 4G Clinical ist ein führendes Unternehmen im Bereich Randomisierung und Trial Supply Management (RTSM) für die globale Life-Science-Industrie. Es bietet die einzige vollständig Cloud-basierte, 100% konfigurierbare und flexible Lösung, die natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und integrierte Versorgungsprognosen nutzt. 4G Clinical hat seinen Hauptsitz im Boston Biotech-Korridor in Wellesley, MA, mit Niederlassungen in Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter www.4gclinical.com.Pressekontakt:Amy Ripstonamy@4gclinical.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/554411/4G_Clinical_Logo.jpgOriginal-Content von: 4G Clinical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135868/4475307