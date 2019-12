Köln (ots) - PASTEWKA startet seine finale Reise... Bevor die allerletzte Staffel mit Bastian Pastewka in seiner Paraderolle ab 7. Februar 2020 exklusiv bei Amazon Prime Video für Prime-Mitglieder verfügbar sein wird, gibt es für Fans der Serie die einmalige Gelegenheit, ab Ende Januar 2020 vier Folgen exklusiv auf Großbildleinwand in ausgewählten CinemaxX-Kinos und dem Kölner Cinedom zu sehen.Hauptdarsteller Bastian Pastewka ist live bei jeder Veranstaltung vor Ort und führt durch den Abend.Alle Termine im Überblick:Freitag, 31. Januar 2020: CinemaxX Hamburg, DammtorSamstag, 01. Februar 2020: CinemaxX Hannover, RaschplatzSonntag, 02. Februar 2020: CinemaxX Bielefeld, OstwestfalenplatzMontag, 03. Februar 2020: CinemaxX Mülheim, HumboldtringDienstag, 04. Februar 2020: Cinedom Köln, MediaparkMittwoch, 05. Februar 2020: CinemaxX Augsburg, Willy-Brandt-PlatzDonnerstag, 06. Februar 2020: CinemaxX München, Isartorplatz Bei einer Fragerunde im Kino und einer anschließenden Autogrammstunde haben die Fans in jeder Stadt die Möglichkeit, Bastian Pastewka und ggf. andere Schauspieler der Serie hautnah zu erleben. Bastian Pastewka freut sich schon sehr auf seine Fans und die Kinotour zur finalen Staffel:"Nach 15 Jahren, 10 Staffeln und 99 Folgen endet PASTEWKA nun endgültig! Das wollen wir mit unseren treuen Zuschauer/innen, Fans und Nerds feiern. Wir zeigen die ersten 4 Episoden der finalen Staffel auf großer Leinwand - und ich gebe mir große Mühe, hinterher die ein oder andere Träne persönlich zu trocknen, ob sie nun vor Lachen oder aus Wehmut geflossen ist! Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen! Alles Gute wünscht der Dödel Ihres Vertrauens: Bastian Pastewka (Afrika-Experte)!"Karten sind ab sofort an den Kassen der jeweiligen Kinos und über die CinemaxX Homepage https://www.cinemaxx.de/film/pastewka-kinotour bzw. für die Veranstaltung in Köln über https://bit.ly/2sRJg63 erhältlich. Die Tickets kosten 19,90 Euro zzgl. Loge/VIP-Seats und ggf. Reservierungs- und Vorverkaufsgebühren.PASTEWKA zählt zu den beliebtesten und renommiertesten Comedyserien auf dem deutschen Markt. Zum letzten Mal werden die Zuschauer mit neuen, unverwechselbar lustigen und skurrilen Geschichten in 10 Folgen und der großen Dokumentation "Der letzte Trip" an den Höhen und Tiefen der Pastewka-Familie teilhaben. PASTEWKA ist ein Amazon Original, produziert von BRAINPOOL Pictures im Auftrag von Minestrone TV. Ausführender Produzent ist Tobi Baumann.Bildmaterial zur PASTEWKA-Kinotour unter folgendem Link: https://file.brainpool.de/?c=27917&k=f0db049c38Pressekontakt:BRAINPOOL TV GmbHAndré Piefenbrink0221/6509-3011apiefenbrink@brainpool.deCinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comCinedom KölnSandra Endemann0221/95195107office@cinedom.deOriginal-Content von: BRAINPOOL TV GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16574/4475357