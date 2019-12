Die US-Wirtschaft ist im Sommerquartal weiter solide gewachsen. Im dritten Quartal legte die weltgrößte Volkswirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine vorherige Erhebung bestätigt. Im zweiten Quartal hatte das annualisierte Wachstum 2,0 Prozent betragen, im ersten Quartal waren es 3,1 Prozent.

Im Vergleich zur zweiten Schätzung wuchs der private Konsum etwas stärker und stützte somit das Gesamtwachstum. Zudem gingen die Investitionen der Unternehmen weniger stark zurück als bisher bekannt. Dagegen füllten die Unternehmen ihre Lager nicht so stark, wie zunächst ermittelt. Es wurde also weniger auf Halde produziert.

In den USA werden Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb Wachstumszahlen aus den beiden großen Wirtschaftsräumen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind./bgf/jsl/mid

