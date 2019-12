Der Dax hat am "Hexensabbat" moderat zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 0,58 Prozent im Plus bei 13 288,37 Punkten. Zuvor war das Börsenbarometer kurzzeitig zurück über die Marke von 13 300 Punkten geklettert, unter die der Index am vergangenen Dienstag gefallen war. Bis zum Rekordhoch von 13 596 Punkten fehlten damit weniger als 300 Zähler.

Am Mittag waren an der Derivatebörse Eurex Terminkontrakte auf die großen Aktienindizes ausgelaufen, wie die auf den Dax und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Gegen Handelsschluss laufen dann die Optionen und Futures auf die einzelnen Aktien aus. An diesem auch großer Verfall genannten Termin können einzelne Spekulanten immer mal wieder versuchen, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das kann zu erratischen, fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen führen.

Für den MDax ging es am Freitag zuletzt um 0,32 Prozent auf 28 408,05 Zähler nach oben. Zuvor hatte der Index der mittleren Werte einen neuen Rekord bei knapp 28 488 Zählern markiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte im Verlauf bei 3778 Zählern auf den höchsten Stand seit April 2015, zuletzt lag er nur wenige Punkte unter dieser Marke.

Der Dax hinkt dagegen bei der aktuellen Rekordjagd hinterher: Aktuell steuert der deutsche Leitindex auf eine nahezu ausgeglichene Bilanz für die letzte volle Handelswoche im Jahr 2019 zu. Am Montag war der deutsche Leitindex zunächst mit 13 425 Punkten auf seinen bisherigen Höchststand seit fast zwei Jahren gestiegen, danach aber zogen sich die Investoren wieder zurück.

"Die Kauflaune der Anleger hierzulande hält sich vor den Feiertagen in Grenzen. Dennoch ist eine neues Allzeithoch vor dem Jahresende nicht auszuschließen", kommentierte Marktbeobachter Milan Cutkovic von Axitrader. Die Wahrscheinlichkeit aber sei nicht mehr so hoch wie noch zu Wochenbeginn. Das bisherige Rekordhoch im Dax stammt aus dem Januar 2018 und liegt bei 13 596 Punkten.

Unter den Einzelwerten stand die als defensiv geltende Konsumgüterbranche vor dem Wochenende bei den Anlegern hoch im Kurs. Beiersdorf verteuerten sich um mehr als ein Prozent, ebenso wie die Aktien des Konkurrenten Henkel , der rechtzeitig vor dem anstehenden Chefwechsel auch einen Nachfolger für den Posten des Finanzvorstands gefunden hat. Angeführt wurde der Dax von den Papiere der Deutschen Börse , die mit mehr als zwei Prozent Kursgewinn auf das höchste Niveau seit Anfang November kletterten.

Ceconomy -Aktien kletterten nach einer Kaufempfehlung der Baader Bank um knapp drei Prozent. Die Papiere waren am Dienstag eingebrochen, nachdem der Elektronikhändler einen erneuten Dividendenausfall angekündigt hatte. Seitdem hat sich der Kurs aber stetig erholt. Baader-Analyst Volker Bosse lobte in seiner Studie, dass der Konzernumbau allmählich Ergebnisse zeige. Papiere der ehemaligen Ceconomy-Mutter Metro kletterten an der MDax-Spitze um zweieinhalb Prozent.

Adidas , die zunächst noch von starken Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike belastet worden waren, konnten die Verluste im Handelsverlauf abschütteln. Die Papiere des Sportartikelherstellers verteuerten sich zuletzt um knapp ein Prozent. Konkurrent Puma schlug sich mit knapp zwei Prozent Plus sogar noch besser.

Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1092 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1117 Dollar festgesetzt.

Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 143,86 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,08 Prozent auf 170,53 Punkte vor./tav/mis

--- Von Tanja Vedder, dpa-AFX ---

