Résumé-Management jetzt dreimal schneller für Randstad Deutschland

Bullhorn, das Cloud-Computing Unternehmen, das Personaldienstleister sowie Personalbeschaffungsunternehmen bei der Transformation ihres Geschäfts unterstützt, und Randstad Deutschland, Deutschlands führende Personalvermittlung, haben sich erfolgreich zusammengeschlossen, um die Produktivität der 2.000 Berater in 450 Branchen zu verbessern.

Bullhorn Connexys, das auf der Salesforce-Plattform basierende Bewerbermanagementsystem und CRM für die Betriebsebene wurde von Randstad Deutschland zur Verbesserung des Datenmanagements sowie zur Steigerung der Flexibilität im Rahmen der Unternehmenswachstumsstrategie als Alternative zu dem aktuellen SAP-System ausgewählt.

Die Integration, die seit Ende März 2019 live ist, hat bereits vorläufige Ergebnisse erzielt, die erhebliche Zeiteinsparungen in sechs Bereichen aufweisen. Die sechs gemessenen Leistungsindikatoren umfassen die Entwicklung und Qualifizierung von Kandidaten, die Erstellung und Verwaltung von Lebensläufen, Bewerbermanagement, das Angebot, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Kundendaten und Tätigkeitsberichte. In den letzten fünf Monaten haben sich fünf der sechs Messwerte verbessert.

Den Daten zufolge ist die Zeiteinsparung unter Verwendung des Bewerbermanagements von Bullhorn Connexys deutlich spürbar. Anhand einer einzigen, einheitlichen Datenbank können Berater Bewerber mit erhöhter Transparenz finden und nachverfolgen, was zu erfolgreicheren Kandidaten-Matches führt. Die einheitliche Datenquelle erfasst mehr Daten hinsichtlich erfolgreicher Vermittlungen, sodass Randstad effektiver als Team funktionieren kann.

Die Erstellung und Qualifizierung von Kandidaten ist seit der Integration von Bullhorn Connexys mehr als doppelt so schnell. Infolgedessen haben Berater mehr Zeit, engere Beziehungen mit und ein größeres Vertrauen zu Kunden und Kandidaten aufzubauen. Anstelle der dreißig Minuten mit dem vorherigen System, benötigen Berater aktuell weniger als fünfzehn Minuten für die Bewerberqualifizierung. Mit mehr Daten im System als zuvor werden Verwaltungsprozesse effizienter, sodass Berater sich stärker auf die strategischen Aufgaben konzentrieren können.

Patrick Wamelink, Programmmanager Front Office, Randstad Deutschland, erläuterte die Entstehung der Kooperation mit Bullhorn und die erzielten Resultate. "Bullhorn Connexys hat uns die Daten an die Hand gegeben", sagte Wamelink. "Wir sind jetzt in der Lage End-to-End-Prozesse effizienter auszuwerten, da wir mehr Daten im System zur Verfügung haben und somit mehr verwertbare Informationen zur Verbesserung und Beschleunigung verwaltungsintensiver Prozesse erhalten. Dies ermöglicht unseren Beratern, schneller und effizienter zu arbeiten.

Ruud Claasz Coockson, Managing Director Global Accounts, Bullhorn, freut sich über die Kooperation mit Randstad Deutschland. "Da Bullhorn Connexys Innovation speziell für Personalvermittler bietet, ist das Unternehmen ein ausgezeichneter Partner für Randstads ‚Tech und Touch'-Strategie", sagte Claasz Coockson. "Verstärkte Transparenz aufgrund von Datenerkenntnissen hat die Arbeit der Berater erheblich verbessert und ermöglicht es ihnen, die menschliche Verbindung zu ihren Kunden aufrechtzuerhalten."

Randstad Deutschland ist ein Vorreiter im Bereich der menschzentrierten technologischen Innovation, wie ihre digitale "Tech und Touch"-Strategie zeigt, die den Fokus auf die Interaktion von Vertriebsmitarbeitern und Beratern mit ihren Kandidaten richtet. "Tech und Touch" umfasst drei Hauptversprechen Transparenz, Führung und Proaktivität. Bullhorn Connexys unterstützt die Strategie anhand der Automatisierung der Arbeitsabläufe der Berater und der Reduzierung des Zeitaufwands für manuelle Aufgaben sowie der Bereitstellung eines besseren Einblicks in aktuelle und zukünftige Kandidatenmöglichkeiten. Die Integration bietet Beratern ein höheres Maß an Flexibilität und Beweglichkeit in ihrer Arbeit.

Warmelink von Randstad Deutschland stimmte zu: "Die Einführung von Bullhorn Connexys war einfach und schnell. Wir haben sehr schnell nach einem kurzen Training der Berater einen positiven Output erzielen können. Das Bullhorn Connexys Team versteht unser Geschäft und ebenso wie die richtige technologische Lösung beginnt unsere Partnerschaft sehr vielversprechend."

Über Bullhorn

Bullhorn ist weltweiter Marktführer im Bereich der Software für die Personalvermittlungsbranche. Mehr als 11.000 Unternehmen nutzen Bullhorns Cloud-basierte Plattform, für ihre Vermittlungsprozesse von Anfang bis Ende. Bullhorn hat Niederlassungen auf der ganzen Welt, ist inhabergeführt und beschäftigt weltweit mehr als 1.100 Mitarbeiter. Für weitere Informationen können Sie unsere Website www.bullhorn.com/de besuchen oder uns auf Twitter @BullhornDE folgen.

Über Randstad Deutschland

Randstad Deutschland ist Teil von Randstad Holding NV., gegründet 1960 mit Hauptsitz in Amsterdam. Das Unternehmen ist seit 1968 auf dem deutschen Markt aktiv. Das umfangreiche Dienstleistungsportfolio umfasst sowohl klassische Zeitarbeit als auch Direktsuche bis hin zu spezialisierten Personallösungen, wie Inhouse-Services. Randstad ist ein wichtiger strategischer Partner mit maßgeschneiderten Personallösungen für kleine und mittelgroße sowie größere Unternehmen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191220005033/de/

Contacts:

Vinda Souza

Vizevorsitzender, Global Communications, Bullhorn

vsouza@bullhorn.com

+1-617-951-4319

und

TopLine Comms

Bullhorn@toplinecomms.com

+44 (0)7958 441840