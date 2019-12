BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung setzt angesichts der drohenden Sanktionen gegen das Gaspipelineprojekt Nord Stream 2 weiterhin auf eine Verständigung mit den USA. Man sei mit den amerikanischen Kollegen "auf allen Ebenen im Gespräch", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag in Berlin anlässlich eines Treffens mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wadim Prystajko. Die Hoffnungen, die Strafmaßnahmen noch zu verhindern, hätten sich nicht erfüllt. Es werde nun darum gehen, wie und wann die Sanktionen konkret umgesetzt werden, so Maas.

US-Präsident Donald Trump will das vom Kongress beschlossene Sanktionsgesetz am Freitagabend unterzeichnen, wie das Weiße Haus mitgeteilt hatte. Die Sanktionen richten sich gegen Firmen, die sich am Bau der Pipeline beteiligen und die Rohre verlegen.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Strafmaßnahmen am Mittwoch im Bundestag kritisiert, aber Gegenmaßnahmen ausgeschlossen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer erklärte, angesichts der Einigung bei den Gasgesprächen am Donnerstagabend seien "derartige Maßnahmen der USA, die insbesondere mit dem Schutz der Ukraine begründet werden, besonders unverständlich", so Demmer. Diese Position bringe die Bundesregierung "in allen Gesprächen mit den USA entschieden zum Ausdruck".

Selbst der ukrainische Außenminister Prystajko äußerte sich ablehnend zu den US-Maßnahmen. "Wir wollen keine Sanktionen für Deutschland." Er zeigte sich allerdings überzeugt, "dass Nord Stream 2 eher politisch begründet wird als wirtschaftlich". Denn das ukrainische Gastransitsystem könne das Dreifache leisten gegenüber der Ostsee-Pipeline.

Prystajko würdigte auch das Ergebnis der trilateralen Gespräche am Donnerstagabend in Berlin. Dabei verständigten sich die Energieminister von Russland und der Ukraine darauf, ein Abkommen über eine Verlängerung des zum Jahresende auslaufenden Gasliefervertrags zu schließen. "Wir sind ein sicherer, vertrauenswürdiger Partner", erklärte Prystajko, und dies wolle das Land für die EU bleiben.

Der Ost-Ausschuss - Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft bezeichnete die Einigung im Gasstreit als großartigen Erfolg. "Dies sollte auch in den USA anerkannt und die völkerrechtswidrige Sanktionierung von Nord Stream 2 abgewendet werden", erklärte der Ausschussvorsitzende Oliver Hermes. Europa brauche sowohl den Gastransit durch die Ukraine als auch zusätzliche Gasmengen über die Ostseepipeline. Die erfolgreichen Energiegespräche zwischen Russland, der Ukraine und der EU sollten nun fortgesetzt und um weitere wirtschaftliche Themen erweitert werden, regte Hermes an.

Das Projekt Nord Stream 2 wird vor allem in Osteuropa heftig kritisiert. Die Kritiker, darunter auch die Ukraine und die USA, befürchten eine stärkere Abhängigkeit Europas von russischem Gas und einen Verlust von Einnahmen aus Transitgebühren. Gleichzeitig wollen die USA mehr von ihrem eigenen Flüssiggas verkaufen. Die 9,5-Milliarden Euro teure Pipeline befindet sich bereits im Bau. Sie soll die Kapazitäten der bestehenden Leitung Nord Stream 1 für russische Gaslieferungen nach Deutschland deutlich erhöhen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2019 08:41 ET (13:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.