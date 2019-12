Die im Masterplan Ladeinfrastruktur vorgesehene Nationale Leiststelle wird von der Now GmbH betrieben. Dazu hat Verkehrsminister Andreas Scheuer nun der bundeseigenen Gesellschaft hierzu den Auftrag erteilt. Die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH) soll laut Scheuer den "zügigen und koordinierten Aufbau von flächendeckenden Lademöglichkeiten in Deutschland ...

