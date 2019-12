Die Sicherheit der Reisenden ist ein zentrales Thema der Entwicklungs- und Differenzierungsstrategie von MagicStay.

Die beiden Auszeichnungen stärken die Positionierung von MagicStay und untermauern seinen Status als wichtigen Akteur im Bereich Geschäftsreisen und Mobilität, den das Unternehmen in knapp über 5 Jahren bereits erworben hat.

Am Dienstag, den 16. Dezember, wurde MagicStay mit dem Laurier du Voyage d'Affaires (Business Travel Awards) 2019 in der Kategorie Sicherheit für Reisende ausgezeichnet. Erst vor knapp einem Monat hatte MagicStay den People's Choice Award auf der Phocuswright-Konference in Miami erhalten.

Unternehmen sind sowohl am Arbeitsplatz als auch auf Geschäftsreisen für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter verantwortlich. Daher messen sie den von ihren Dienstleistern in diesem Bereich eingesetzten Ressourcen höchste Bedeutung bei.

Nach der Entwicklung von Lösungen zur Gewährleistung der Reisesicherheit auf kurzen Geschäftsreisen bietet MagicStay.com jetzt neue Lösungen an, um Mitarbeiter auf langen Einsätzen oder im Ausland auf ähnliche Weise schützen zu können.

Daher profitieren diese Mitarbeiter, die oft nicht über die gleichen Rückverfolgbarkeitsinstrumente verfügten und aus dem Blickfeld des Unternehmens gerückt sind, nun von den gleichen Garantien.

Ab sofort werden Wohnungsreservierungen für mehrmonatige Aufenthalte (Expatriierung oder lange Einsätze) den Sicherheitsbeauftragten des Unternehmens mitgeteilt, das die Dienste von MagicStay dann wie dies bereits bei Geschäftsreisenden in Anspruch nimmt.

Eine erfolgreiche Entwicklung

MagicStay bietet derzeit mehr als 600.000 Unterkünfte auf der ganzen Welt an (von Fachleuten verwaltete Apartments oder Villen sowie Aparthotels für Kurz- oder Langzeitaufenthalte).

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat MagicStay folgende Preise gewonnen:

2014: Silbermedaille für den größten Hoffnungsträger im E-Commerce im Rahmen der Favor'i

- 2015: Preis für das beste B2B-Unternehmen bei den Lauriers du Voyage d'affaires (Business Travel Awards)

- 2016: Univ'AirPlus 2016

- 2017: Trophäe für innovative Unternehmensdienstleistungen

Das Unternehmen schließt das Jahr 2019 mit zwei neuen Auszeichnungen ab, die für große Firmen auf der Suche nach alternativen, sicheren Lösungen für die professionelle Hotellerie gewiss interessant sein werden.

www.magicstay.com

