Fair Value REIT-AG erhöht Prognose für HGB-Jahresüberschuss, Zieldividende und FFO für 2019

20.12.2019 / 15:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ad-hoc-Meldung
Insiderinformation nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung

Fair Value REIT-AG
Würmstraße 13a
82166 Gräfelfing
WKN: A0MW97
ISIN: DE000A0MW975

Fair Value REIT-AG erhöht Prognose für HGB-Jahresüberschuss, Zieldividende und FFO für 2019

Gräfelfing, 20. Dezember 2019 - Die Fair Value REIT-AG ("Gesellschaft") (WKN/ISIN A0MW97/DE000A0MW975) erhöht die Prognose für den HGB-Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2019 auf 3,7 bis 3,9 Mio. Euro, dies liegt über der bereits im August 2019 erhöhten Prognose von 3,0 Mio. Euro. Grund hierfür sind geringere allgemeine Verwaltungs- und Instandhaltungskosten als geplant.

Diese Effekte haben ebenfalls Einfluss auf die Funds from Operations (FFO), so dass deren Prognose von 8,4 bis 9,0 Mio. Euro FFO vor Minderheiten auf 9,6 bis 10,2 Mio. Euro und der FFO nach Minderheiten von 5,4 bis 5,8 Mio. Euro auf 5,8 bis 6,2 Mio. Euro für 2019 erhöht wird.

Aufgrund der angepassten HGB-Gewinnerwartung erhöht die Fair Value REIT-AG ebenfalls erneut die Zieldividende für das Geschäftsjahr 2019 auf 0,23 bis 0,25 Euro je derzeit in Umlauf befindlicher Aktie von zuvor 0,17 bis 0,19 Euro.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019 ist für den 18. März 2020 geplant.

Fair Value REIT-AG
Der Vorstand

Kontakt:
Fair Value REIT-AG
Tim Brückner
Würmstraße 13a
82166 Gräfelfing
Tel.: 089-9292815-10
Fax: 089-9292815-15
E-Mail: brueckner@fvreit.de