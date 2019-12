Bislang war Thonüs als General Manager Enterprise Sales für das Grosskundengeschäft von Dell Technologies in der Schweiz zuständig.Zürich - Frank Thonüs wird alleiniger Länderchef von Dell Technologies in der Schweiz. Bislang war Thonüs als General Manager Enterprise Sales für das Grosskundengeschäft von Dell Technologies in der Schweiz zuständig. In seiner neuen Position als Country Manager verantwortet er nun das komplette Schweizgeschäft des IT-Unternehmens. Patrick Roettger verantwortet weiterhin als General Manager...

Den vollständigen Artikel lesen ...