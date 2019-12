LONDON (dpa-AFX) - Das britische Parlament in London hat am Freitag für das Brexit-Abkommen von Premierminister Boris Johnson gestimmt. Der Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen./cmy/DP/nas

AXC0209 2019-12-20/15:42