BMW und Daimler stampfen Car-Sharing-Dienst in USA und London ein

BMW und Daimler ziehen sich im Carsharing-Geschäft komplett aus Nordamerika und mehreren europäischen Großstädten zurück. Wegen einer geringeren Annahme des Services werde in London, Brüssel und Florenz der Dienst unter dem Namen Share Now per Ende Februar eingestellt, kündigte das Unternehmen auf seiner Internetseite an. In Nordamerika habe der Wettbewerb zugenommen, zudem seien die Betriebskosten gestiegen.

Daimler will Mehrheit an China-Joint-Venture mit Baic - Agentur

Daimler will einem Agenturbericht zufolge die Mehrheit an seinem Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Autohersteller Baic übernehmen, stößt in China aber bisher auf Widerstand. Der DAX-Konzern strebe eine Anteilserhöhung an dem Joint Venture Beijing Benz Automotive auf 75 Prozent von 49 Prozent an, berichtet Reuters unter Berufung auf mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Auch andere Möglichkeiten würden geprüft.

Moody's senkt Daimler-Rating auf A3 von A2

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsbewertung für die Daimler AG auf A3 von A2 gesenkt. Der Ausblick bleibe negativ, teilten die Bonitätswächter mit. Mit dem Schritt werde auf die jüngste Gewinnwarnung des Autobauers reagiert. Die hohen Kosten für ein Restrukturierungsprogramm belasteten das Unternehmen. Die Entwicklung von Hybridantrieben und Elektroautos werde eine Erholung weiter verzögern.

Volkswagen Kernmarke bei Produktivität 2019 über Plan

Die Kernmarke von Volkswagen kommt bei der Effizienzsteigerung der Werke schneller voran als gedacht. Im Gesamtjahr 2019 werde die Produktivität der Produktion um mehr als 7 Prozent gesteigert, teilte die Hauptmarke des DAX-Konzerns mit. Als Ziel hatte sich VW ein Plus von jährlich 5 Prozent gesetzt. Im Zeitraum 2018 bis 2025 soll so die Produktivität um insgesamt 30 Prozent erhöht werden.

VW und QIA wollen bis 2022 E-Bus-Flotte in Katar bauen

Volkswagen und der Staatsfonds Qatar Investment Authority (QIA) wollen bis 2022 in der Hauptstadt Katar eine Flotte autonomer Shuttles und Buslinien bauen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Samstag von VW-CEO Herbert Diess sowie dem CEO der QIA, Mansoor Al-Mahmoud, in Doha unterzeichnet.

Australisches Gericht verhängt Millionenstrafe gegen Volkswagen

Ein australisches Gericht hat gegen Volkswagen im Dieselskandal eine Strafe in Höhe von 125 Millionen australischen Dollar oder umgerechnet rund 77,4 Millionen Euro verhängt. Wie die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde ACCC mitteilte, ist das die höchste jemals verhängte Strafe wegen des Verstoßes gegen das australische Verbraucherschutzgesetz. VW wird eigenen Angaben zufolge nun prüfen, ob man gegen die Entscheidung des Gerichts vorgehen will.

Möglicher Schadenersatz für VW-Käufer im Mai vor dem Bundesgerichtshof

Der VW-Dieselskandal landet im Mai vor dem höchsten deutschen Zivilgericht: Der Bundesgerichtshof (BGH) setzte den Verhandlungstermin zur Frage nach Schadensersatzansprüchen eines Autokäufers gegen Volkswagen für den 5. Mai 2020 an. Das teilte der BGH am Donnerstag in Karlsruhe mit. Der Kläger verlangt wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung in seinem Auto den Kaufpreis zurück. Ein Urteil könnte noch am selben Tag fallen.

Fiat Chrysler und Peugeot einigen sich auf Megafusion

Die Fusion der beiden Autokonzerne PSA und Fiat Chrysler Automobiles ist beschlossene Sache. Die Unternehmen haben eine bindende Fusionsvereinbarung unterzeichnet, die von den Kernaktionären - Exor, der Peugeot-Familie und Dongfeng - unterstützt wird. Mit dem Megadeal im Wert von 50 Milliarden US-Dollar, der in 12 bis 15 Monaten abgeschlossen werden soll, entsteht der weltweit viertgrößte Autokonzern.

Volkswagen-Beteiligung Navistar verschreckt mit trübem Ausblick

Der amerikanische Nutzfahrzeughersteller Navistar hat nach einem Umsatz- und Gewinneinbruch im vierten Geschäftsquartal einen enttäuschenden Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2019/20 gegeben. Der Umsatz dürfte noch stärker sinken als ohnehin am Markt schon befürchtet.

Europäischer Automarkt bleibt im Vorwärtsgang

Das Wachstum im europäischen Automarkt hat sich im Vergleich zum Vormonat im November zwar etwas abgeschwächt. Der Markt bleibt jedoch auf Kurs, den Rückstand aus den ersten Monaten des Jahres bis Ende Dezember noch aufzuholen. Der Herstellerverband Acea meldete für November gut 1,2 Millionen verkaufte Pkw in der EU und Island, Norwegen sowie der Schweiz. Das war ein Plus von 4,5 Prozent, nach einem Anstieg um 8,6 Prozent im Oktober. Kumuliert ergibt sich für die ersten elf Monate des Jahres noch ein kleiner Rückgang um 0,3 Prozent.

Mitsubishi und NTT steigen beim Kartendienst Here ein

Der Kartendienst Here um die deutschen Autohersteller Audi, BMW und Daimler erhält erstmals einen großen Aktionär aus Asien. Der Telekomkonzern NTT und der Mischkonzern Mitsubishi steigen laut Mitteilung zusammen mit einer Beteiligung von 30 Prozent an dem Dienstleister für Mobilitäts- und Logistikservices ein. "Das Engagement unserer neuen Investoren zeigt (...), dass wir uns über den Automobilsektor hinaus weiter diversifizieren", sagte Here-CEO Edzard Overbeek.

HINTERGRUND/Koreanische Fehde bereitet Autobauern Kopfzerbrechen

Von Michigan bis Deutschland fordert die weltweite Automobilindustrie, die koreanischen Batterielieferanten mögen doch ihr Kriegsbeil begraben. Es steht dabei viel auf dem Spiel: E-Autos, die mit Tesla im Wettbewerb mithalten können, Tausende Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten sowie die Beziehung zwischen der Trump-Regierung und China. LG Chem (LCG) und SK (SKI) Innovation, beides Tochtergesellschaften von zwei südkoreanischen Großkonzernen, fechten diesen Kampf derzeit bei der US-Behörde für den Außenhandel aus.

