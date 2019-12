BERLIN (Dow Jones)---Die deutsche Industrie hat die Zustimmung des britischen Parlaments zum Brexit-Abkommen mit der EU begrüßt. Dies sorge nach den Turbulenzen der vergangenen dreieinhalb Jahre für die betroffenen Unternehmen kurz vor Weihnachten für eine Verschnaufpause, erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. "Denn mit der darin vereinbarten Übergangsphase werden die negativen wirtschaftlichen Folgen vorerst vermieden."

Doch die Frist sei sehr kurz. Die Unternehmen auf beiden Seiten des Kanals brauchten jetzt schnell eine wirtschaftliche Basis mit fairen Spielregeln und nachhaltigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, betonte Schweitzer. "Denn sonst droht Ende 2020 ein ungeregelter Brexit, der die Wertschöpfungs- und Lieferketten vieler Unternehmen empfindlich stören wird."

Das britische Unterhaus hatte den Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz am Freitag mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen. Damit ist der Weg frei für den Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Januar. Eine finale Abstimmung ist für Anfang Januar geplant.

December 20, 2019

