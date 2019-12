Die Lufthansa will Streiks rund um Weihnachten vermeiden. Dazu ist der Konzern für weitere Gespräche mit der Gewerkschaft UFO am Wochenende bereit.

Im Tarifkonflikt mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO ist die Lufthansa bereit für weitere Gespräche am Wochenende, um Streiks rund um Weihnachten zu vermeiden. "Schlichtungsgespräche gehen am Sonntag weiter", heißt es in einer internen Mitteilung der Lufthansa an ihre Beschäftigten, die Reuters am Freitag vorlag.

Die Lufthansa plädierte zudem dafür, strittige Punkte mit UFO-Funktionären in einem "parallel laufenden, gerichtlichen Güteverfahren ...

