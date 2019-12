Nachdem Scania den ersten O-LKW an die am Projekt beteiligte Spedition geliefert hat, kann nun der Feldversuch mit einem halben Jahr Verspätung starten. Insgesamt fünf O-Lkw (Oberleitungs-Lkw) des schwedischen Herstellers Scania will die Lübecker Spedition Bode auf dem E-Highway Schleswig-Holstein bis Ende 2022 testen. Der erste Scania R 450 Hybrid wurde nun nach einigen Schwierigkeiten geliefert. Dadurch, dass im Frühsommer Mängel an rund 250 Oberleitungsmasten festgestellt worden waren, wirkten sich Scanias Probleme nicht zusätzlich verzögernd...

