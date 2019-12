IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Revival Gold gibt wichtige Bestellungen in das Board bekannt

Toronto, ON, 19. Dezember 2019. Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQB: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298883), ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten spezialisiert ist, meldet nach dem Rücktritt von Diane R. Garrett die Ernennung von Wayne M. Hubert zum Non-Executive Chairman des Board of Directors des Unternehmens mit Wirkung zum 31. Dezember 2019. Frau Garrett ist aus dem Board of Directors von Revival Gold zurückgetreten, wird aber weiterhin als Beraterin des Unternehmens tätig sein.

Wayne M. Hubert, der seit Dezember 2017 Mitglied des Board of Directors von Revival Gold ist, verfügt über mehr als zwanzig Jahre Führungserfahrung im Bergbausektor. Er war President und CEO von Andean Resources Ltd. von 2006 bis 2010, als Andean für 3,5 Milliarden Dollar von Goldcorp Inc. übernommen wurde. Vor seiner Tätigkeit bei Andean Resources Ltd. war Herr Hubert Mitglied der Geschäftsführung von Meridian Gold Inc., dem vorherigen Besitzer des Goldprojekts Beartrack (Beartrack) von Revival Gold, und war als Finanzleiter der Mine Beartrack selbst tätig. Herr Hubert sitzt im Board von Austral Gold Ltd. und InZinc Mining Ltd. Er erlangte einen Bachelor of Science-Abschluss in Chemieingenieurwesen von der Universität Kapstadt (1985) und einen MBA von der Brigham Young University (1990).

Wayne ist seit 2017 ein wichtiges Mitglied des Board of Directors von Revival Gold und wir freuen uns, dass er sein Engagement mit seiner Ernennung als Non-Executive Chairman verstärken wird. Waynes Geschichte und Erfahrung mit Beartrack und seine herausragende Erfolgsbilanz in der Branche werden sich für Revival Gold weiterhin gut bezahlt machen, während sich das Unternehmen auf seine nächste Entwicklungsphase vorbereitet, meint President und CEO Hugh Agro. Wir möchten Diane für ihre Führung in den letzten zwei Jahren danken, so Herr Agro weiter. Diane hat maßgeblich dazu beigetragen, eine solide Grundlage zu schaffen, von der aus Revival Gold weiter wachsen kann.

Revival Gold gibt ebenfalls die Ernennung von Robert J. Chausse als unabhängiges Mitglied des Board of Directors des Unternehmens und als Chairman des Prüfungsausschusses von Revival Gold mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 bekannt. Herr Chausse ist eine bewährte Führungskraft mit mehr als fünfundzwanzig Jahren internationaler Finanzerfahrung im Bergbau und ist CFO von New Gold Inc. Davor war Herr Chausse als CFO von Richmont Mines Inc. bis zum Verkauf des Unternehmens an Alamos Gold Inc. im November 2017, als CFO von Stornoway Diamonds (2016) sowie als EVP und CFO von AuRico Gold (2013 bis 2015) tätig. Zudem war er VP of Finance, Operations and Projects bei Kinross Gold (2009 bis 2013). Er war ebenfalls als CFO von Baffinland Iron Mines Corporation tätig (2006 bis 2009) und hatte Führungspositionen mit zunehmender Verantwortlichkeit bei Barrick Gold inne (1998 bis 2006). Herr Chausse ist ein Chartered Accountant und hat einen Bachelor of Commerce-Abschluss von der Ryerson University (1990).

Im Namen des gesamten Board of Directors und Managements von Revival Gold ist es mir eine Freude, Rob herzlich willkommen zu heißen, sagt Herr Agro. Robs Führungserfahrung in der Goldbranche und sein solider Hintergrund in der Buchhaltung und dem Finanzwesen passen hervorragend zu den Anforderungen von Revival Gold und werden die Fähigkeiten des Boards insgesamt stärken.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung hat Revival Gold im Rahmen seines jährlichen Vergütungsplans Board-Mitgliedern, leitende Angestellten und Beratern des Unternehmens 1.200.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt. Gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens können die Optionen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ausgeübt und zum Preis von jeweils 0,72 Dollar gegen eine Aktie eingelöst werden; die Optionen unterliegen Vesting-Bestimmungen.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an Meridian Beartrack Co., dem Besitzer des ehemals produzierenden Goldprojekts Beartrack in Lemhi County (Idaho). Revival Gold besitzt außerdem die Rechte auf eine hundertprozentige Beteiligung am benachbarten Goldprojekt Arnett Creek.

Zusätzlich zu seinen Beteiligungen an Beartrack und Arnett Creek verfolgt das Unternehmen auch andere Möglichkeiten zur Goldexploration und -erschließung und besitzt einen Anteil von 51 % am Phosphatprojekt Diamond Mountain in Uintah County (Utah).

Revival Gold hat derzeit ca. 52,8 Millionen ausstehende Aktien und verfügte zum 30. September 2019 über einen Betriebsmittelsaldo von ca. 1,6 Millionen. Zusätzliche Veröffentlichungen zu den Geschäftsberichten, technischen Berichten, Berichten über wesentliche Veränderungen, Pressemitteilungen und andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.revival-gold.com oder kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO, oder Adam Rochacewich, CFO

Telefon: (416) 366-4100

oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Angaben, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich von Aussagen, wonach das Unternehmen oder das Management bestimmte Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Begriffen wie z.B. glaubt, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant erkannt werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen basieren und sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Absichten des Unternehmens im Hinblick auf seine Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne und Aussagen. Zu den Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem die Unfähigkeit, Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Einholung bzw. die Unfähigkeit, die erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstige Projektgenehmigungen einzuholen; politische Risiken; Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft erforderlich sind; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Erschließung des Projekts; eine bedeutende Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von den Schätzungen sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche und diejenigen Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49663

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49663&tr=1

