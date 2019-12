Die Kapsch TrafficCom hat ein Großprojekt in den USA erhalten: Sie ist Lieferant der Plenary Infrastructure Belle Chasse LLC. Dabei handelt es sich um ein Konsortium, das soeben vom Louisiana Department of Transport and Development mit dem Belle Chasse Bridge & Tunnel Replacement Public-Private Partnership beauftragt wurde. Dies teilte das börsennotierte Unternehmen Freitagabend mit.Kapsch TrafficCom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...