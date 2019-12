FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag fester geschlossen. Geprägt war der Handel vom großen Verfall. Am Mittag verfielen Futures und Optionen auf den DAX, am Abend dann Optionen auf Einzelaktien. Der Verfall wirkte stützend auf den DAX, bei Einzelaktien gab es zum Teil Gerangel um die Schlüsselmarken, wie etwa bei Daimler oder Deutsche Bank. Fundamental sind Bewegungen an Verfallstagen nicht immer nachvollziehbar. Der DAX ging mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 13.319 Punkte aus dem Handel.

Indexänderungen greifen zu Börsenschluss

Neben dem Verfalltag waren Änderungen der Indexzusammensetzungen zu beachten, die nach dem Handelsende wirksam wurden. Unter anderem sind Teamviewer und Varta in den MDAX und den TecDAX aufgestiegen. 1&1 Drillisch und Fielmann müssen aus dem MDAX absteigen in den SDAX. Für die Teamviewer-Aktie ging es um 1,2 Prozent nach oben.

Adidas stiegen um 1,1 Prozent, Puma gewannen 3,2 Prozent. Hier dürften auch Nike-Zahlen vom Vorabend gestützt haben. Das US-Geschäft von Nike verlief etwas schwächer, Asien dagegen sehr gut. Die Nike-Aktie selbst stand an Wall Street allerdings unter Druck. Tagesgewinner im DAX waren Deutsche Börse mit einem Plus von 2,7 Prozent - hier dürfte auch eine Kaufempfehlung der UBS vom Vortag nachgewirkt haben.

Bei recht hohem Volumen waren Ceconomy den zweiten Tag in Gefolge gesucht und gewannen 5,3 Prozent. Haupttreiber am Berichtstag war eine Kaufempfehlung von Baader Helvea. Nach Einschätzung der Analysten trägt die Restrukturierung Früchte. Baader Helvea setzt auf bessere Zeiten und verweist zudem auf die attraktive Bewertung der Aktie.

Demire erhöht erneut die Prognose

Nach einer erneuten Prognoseanhebung schlossen Demire nach volatilem Verlauf unverändert. Die Prognose für die FFO I wurde auf 33 bis 34,5 Millionen Euro nach bislang 30 bis 32 Millionen Euro erhöht und die Prognose für die Mieterträge an den oberen Rand der Guidance von 80,5 bis 82,5 Millionen Euro konkretisiert. Ganz überraschend kam die Erhöhung aber nicht.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 170,7 (Vortag: 84,0) Millionen Aktien im Wert von rund 8,32 (Vortag: 4,00) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner und 7 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.318,90 +0,81% +26,14% DAX-Future 13.314,00 +0,77% +26,05% XDAX 13.308,85 +0,65% +25,78% MDAX 28.440,98 +0,44% +31,74% TecDAX 3.050,71 +0,15% +24,51% SDAX 12.385,69 +0,05% +30,25% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,52 19 ===

