Tägerwilen (ots) - Die Valueties AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in innovative Unternehmen investiert, welche sich mit zukünftig relevanten Technologielösungen beschäftigen. Hierunter fallen E-Voting-Lösungen mit Blockchain-Technologie sowie Smarter Parkieren mit Optionen für das Zeitalter autonom fahrender Fahrzeuge.



In diesem Zusammenhang ist es nur konsequent, dass Valueties sich auch mit der Tokenisierung ihrer Namenaktien und der Digitalisierung ihres Aktienbuchs befasst. Aus diesem Grund möchte die Valueties AG sich auch in diesem Bereich an die Spitze der Entwicklung setzen und wird künftig ihr Aktienbuch auf Blockchain-Basis führen. Hierbei arbeitet Valueties mit daura zusammen. daura ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Swisscom, Luka Müller (Mitgründer der Anwaltskanzlei MME) sowie der ersten Digital Asset Bank der Welt, Sygnum, und brandneu der Schweizer Börse SIX.



Nachdem im vergangenen Oktober die Entscheidung getroffen wurde, den Aktienhandel auf der Berner OTC-X-Plattform per Ende Jahr einzustellen, hat Valueties nun entschieden, den Handel bereits per 21.12.2019 auszusetzen. Dies insbesondere, um die Übergangsphase vom derzeitigen konventionellen elektronischen Aktienbuch hin zum blockchainbasierten Aktienbuch bestmöglich vorzunehmen.



Diese Übergangsphase beginnt somit am 21.12.2019 und bietet einerseits für die derzeitigen Aktionäre der Valueties AG die Möglichkeit, auf Antrag ihre Aktien zu tokenisieren und gibt andererseits neuen Aktionären die Gelegenheit, sich tokenisierte Valueties-Aktien übertragen zu lassen.



Kontakt:



Valueties AG, Wigärtlistrasse 7, CH-8274 Tägerwilen

Telefon +41 71 677 20 20, investors@valueties.com, www.valueties.com



Original-Content von: Valueties AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062490/100839174